«Эвертон» хочет продать Деле Алли

«Эвертон» хочет продать полузащитника Деле Алли в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

Футболист перешел в «Эвертон» из «Тоттенхэма» в последний момент перед закрытием зимнего трансферного окна, но так и не смог произвести впечатления на тренера «ирисок» Фрэнка Лэмпарда. После перехода игрок провел за «Эвертон» всего 6 матчей и после этого перестал попадать в состав. Сейчас «Эвертон» борется за выживание в АПЛ.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 25 миллионов евро.