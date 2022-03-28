Руни: Роналду очень любит нырять

Бывший футболист английский сборной Уэйн Руни вспомнил эпизод в матче чемпионата мира 2006 года с Португалией, когда его удалили из-за Криштиану Роналду.

Уэйн сказал, что его удалили из-за того, что Роналду очень уж любит нырять. Англичанин отметил, что после этого у него вообще не было никаких проблем с Криштиану, ведь они обо всём спокойно переговорили. Руни добавил, что после окончания матчей сборных они с португальцем снова становились друзьями.

Напомним, что до этого Руни также назвал Криштиану крутым, но безумно раздражающим футболистом.