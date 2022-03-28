Руни: Фердинанд - топ-футболист, но он слишком высокомерный

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался по поводу своего бывшего одноклубника Рио Фердинанда.

Руни сказал, что Фердинанд однозначно является топ-футболистом, но защитник был слишком высокомерным. Уэйн отметил, что в «Юнайтед» платили большие деньги за забитые голы, так что Рио очень много возился с мячом и частенько забывал о том, что он играет на позиции защитника.

Напомним, что до этого Уэйн Руни также высказался по поводу португальского форварда Криштиану Роналду, которого англичанин назвал «раздражающим».