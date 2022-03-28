Коллимор о битве за ТОП-4 в АПЛ: «Арсенал» задохнётся, если нет – сделаю селфи в футболке Артеты

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Стэн Коллимор рассказал журналистам о том, кого считает претендентом на попадание в ТОП-4 в английском чемпионате.

«Я отдаю предпочтение «Юнайтед» или «шпорам», потому что подозреваю, что молодая команда «Арсенала» захлебнется на последнем отрезке пути», - сказал Коллимор.

Впрочем, он добавил, что четвертое место «Арсенала» также возможно.

«Если они докажут, что я ошибаюсь, я с радостью надену футболку «Арсенала» с надписью «Arteta 8» на спине и опубликую ее фотографию в социальных сетях в последний день сезона», - сказал Коллимор.