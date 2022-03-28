На покупку «Челси» есть четыре претендента

На покупку лондонского «Челси» пока зарегистрированы четыре кандидата.

По информации Sky Sports, в данный момент в шорт-листе на покупку лондонской команды находятся четыре претендента. Новые владельцы обязуются в случае покупки «Челси» инвестировать в команду более одного миллиарда фунтов. Стоит отметить, что заявки ещё можно подавать до 11 апреля.

Напомним, что российский олигарх Роман Абрамович вынужден продать лондонскую команду, которой он владеет с 2003 года. На данный момент «Челси» занимает третью строчку в АПЛ.