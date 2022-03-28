Льорис: Мой кумир – Пит Сампрас, но в 10 лет я выбрал футбол

Вратарь сборной Франции и «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал журналистом о трудном выборе, который ему пришлось сделать в детстве.

«Я начал с тенниса. Не спрашивайте меня почему, но в 10 лет на корте мне уже хотелось пинать головой мяч. Хозяин ресторана, который тоже был вратарем-любителем, сразу же сказал мне: «Ты должен пойти играть в футбол», и так все и началось», - сказал Льорис.

Вратарь добавил, что в детстве и сейчас его кумиром продолжает оставаться Пит Сампрас.

«Мой главный кумир — Пит Сампрас. Он единственный спортсмен, постер которого у меня был, и я был его большим поклонником», - добавил Льорис.