«Наполи» хочет сохранить Замбо-Ангисса, но за меньшую цену

«Наполи» хочет сохранить в команде полузащитника Андре-Франка Замбо-Ангиссу, но хочет снизить цену. Футболист перешел в неаполитанский клуб из «Фулхэма» на правах аренды. «Наполи» может выкупить игрока за 15 миллионов евро, но клуб хочет снизить цену или добиться рассрочки. Ранее Замбо-Ангисса заявлял, что счастлив остаться в команде Лучиано Спаллетти.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 18 матчей. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. Его контракт с «Фулхэмом» истекает в 2023 году.