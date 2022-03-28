Руни: «Побить рекорд и стать лучшим бомбардиром «Юнайтед» — это чертовски круто»

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни обратился к бывшему партнёру Маркусу Рэшфорду, призвав того побить рекорд по голам за клуб.

«Побить рекорд и стать лучшим бомбардиром «Юнайтед» — это чертовски круто.

Я надеюсь, что Маркус Рэшфорд, чёрт возьми, вытащит свою голову из задницы и побьёт этот рекорд. Он парень из Манчестера», — приводит слова Руни The Sun.

Напомним, что рекорд по голам за «Манчестер Юнайтед» принадлежит самому Руни. Англичанин смог забить 253 мяча в 559 матчах.

У Рэшфорда на данный момент 93 гола в 297 играх.

В текущем сезоне 24-летний англичанин принял участие в 26 встречах, в которых забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

Контракт Рэшфорда с манчестерским грандом истекает летом 2023 года.