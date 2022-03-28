«Рома» не собирается продлевать аренду Мэйтленда-Найлса

«Рома» не собирается продлевать аренду полузащитника Энсли Мэйтленда-Найлса. Игрок вернется в «Арсенал» в конце сезона.

24-летний футболист присоединился к клубу в январе на правах аренды за 500 тысяч евро, но редко выходил в стартовом составе. Итальянские СМИ после уверенности, что игрок не задержится в римской команде и летом вернется в «Арсенал». Mirror Sport сообщает, что в игроке заинтересован «Эвертон». Ливерпульский клуб пробовал в прошлом году предложить за футболиста 12 миллионов евро, но получил отказ.

В этом сезоне футболист провел в Серии А 6 матчей.