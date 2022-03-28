«Манчестер Сити» предложил Родри новый контракт

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новый контракт, сообщает Daily Mail. Нынешний контракт футболиста истекает через два года, но клуб уже предложил Родри продлить соглашение на более выгодных для игрока условиях.

В сообщении говорится, что «Сити» предлагает Родри 125 тысяч фунтов стерлингов в неделю вместо нынешних 70 тысяч и продление срока контракта до 2026 года. Ожидается, что 25-летний игрок примет предложение «Сити».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.