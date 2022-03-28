Женская команда «Манчестер Юнайтед» установила клубный рекорд по посещаемости

Женский состав «Манчестер Юнайтед» во второй раз в своей истории сыграл на «Олд Траффорд» и установил клубный рекорд по посещаемости.

Футболистки манчестерской команды уверенно переиграли «Эвертон» со счётом 3:1. За ходом матча наблюдали 20 241 человек, что является рекордом посещаемости в истории «красных дьяволиц». Стоит отметить, что это также лучший результат в женском английском чемпионате в этом сезоне.

Напомним, что футболистки «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимают третью строчку в женской Суперлиге.