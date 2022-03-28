Бент: Фернандеш хорош, но я предпочту ему Эдегора

Экс-игрок английской сборной Даррен Бент сравнил португальца Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» и норвежца Мартина Эдегора из лондонского «Арсенала».

Бент сказал, что Бруну очень хорошо играет, но португалец практически никак не проявляет себя в важных матчах, в которых действительно необходима его помощь. Даррен отметил, что предпочёл бы португальцу Мартина Эдегора, который идеально вписался в состав лондонского «Арсенала».

Напомним, что Бруну Фернандеш в 27 матчах АПЛ этого сезона забил девять мячей и сделал шесть ассистов. Эдегор провёл 26 поединков, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.