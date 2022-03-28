Де Хеа: Хожу на концерты Slipknot, а лучшим другом считаю Хуана Мату

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал журналистам о своих музыкальных пристрастиях и назвал одноклубника Хуану Мату одним из лучших друзей.

«Честно говоря, я люблю ходить на концерты. Увидеть невероятную атмосферу, увидеть группы. Slipknot, и Avenged - они мне нравятся больше всего», - сказал Де Хеа.

Также он поделился, кого считает лучшими друзьями в команде.

«Я бы сказал, что Хуан Мата, вероятно, мой лучший друг. Я знаю его много лет, поэтому у нас очень, очень хорошие отношения», - сказал вратарь «Юнайтед».

Также он отметил, что у него хорошие отношения с Бруну Фернандешом.