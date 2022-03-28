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Де Хеа: Хожу на концерты Slipknot, а лучшим другом считаю Хуана Мату

28 Марта 2022 • 08:27 Комментировать (1)

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа рассказал журналистам о своих музыкальных пристрастиях и назвал одноклубника Хуану Мату одним из лучших друзей.

«Честно говоря, я люблю ходить на концерты. Увидеть невероятную атмосферу, увидеть группы. Slipknot, и Avenged - они мне нравятся больше всего», - сказал Де Хеа.

Также он поделился, кого считает лучшими друзьями в команде.

«Я бы сказал, что Хуан Мата, вероятно, мой лучший друг. Я знаю его много лет, поэтому у нас очень, очень хорошие отношения», - сказал вратарь «Юнайтед».

Также он отметил, что у него хорошие отношения с Бруну Фернандешом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Хуан Мата
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