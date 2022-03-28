Бэмфорд выбыл на шесть недель

Нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд пропустит из-за травмы еще шесть недель, сообщили представители клуба.

«После встреч с консультантами в начале этой недели мы можем подтвердить, что у Патрика Бэмфорда травма стопы. Положительным моментом является то, что Патрику не потребуется операция», - говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что примерное время восстановления составит около шести недель.

Нападающий «Лидса» провел в лазарете большую часть сезона. В этом году он сыграл в АПЛ 9 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.