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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус очень нравится «Ювентусу»

27 Марта 2022 • 23:44 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.30 1.22
02.04 17:00

Бразильский нападающий Габриэль Жезус готовится к скорому расставанию с «Манчестер Сити», в котором он провел последние пять лет. Жезус очень нравится наставнику  «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который готов приютить форварда после грядущего расставания с Пауло Дибалой.

Жезус - относительно недорогой вариант для клуба, сообщает La Gazzetta Dello Sport, особенно в свете того, сколько просит за свой переход Мохамед Салах - другой игрок, в котором заинтересован туринский гранд.

В этом сезоне Жезус сыграл в двадцати матчах английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити», забив при этом два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Сити Габриэль Жезус
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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