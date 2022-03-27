Жезус очень нравится «Ювентусу»

Бразильский нападающий Габриэль Жезус готовится к скорому расставанию с «Манчестер Сити», в котором он провел последние пять лет. Жезус очень нравится наставнику «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который готов приютить форварда после грядущего расставания с Пауло Дибалой.

Жезус - относительно недорогой вариант для клуба, сообщает La Gazzetta Dello Sport, особенно в свете того, сколько просит за свой переход Мохамед Салах - другой игрок, в котором заинтересован туринский гранд.

В этом сезоне Жезус сыграл в двадцати матчах английской Премьер-лиги в составе «Манчестер Сити», забив при этом два гола.