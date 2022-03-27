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Агбонлахор: Левандовски - выдающийся бомбардир, но он играет в лиге «Микки-Мауса»

27 Марта 2022 • 22:34 Комментировать

Легенда «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор выразил сомнение в бомбардирских способностях форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

В интервью talkSPORT бывший нападающий считает, что Левандовски – выдающийся бомбардир. Но Агбонлахор сравнил 33-летнего поляка и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По словам бывшего футболиста, чемпионат Германии – это «лига Микки-Мауса». В завершении, он спросил у читателей, сколько голов забьет Кейн в «Баварии», а сколько забьет Левандовски в «Тоттенхэме»?  

33-летний поляк защищает цвета «Баварии» с 2014 года. Испанские СМИ сообщают, что летом футболист сменит клубную прописку, приоритетной целью Левандовски называют «Барселону».

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». В текущем сезоне он сыграл 28 матчей. Он смог поразить ворота соперников 12 раз и отдал пять голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Габриэль Агбонлахор Роберт Левандовски Гарри Кейн
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