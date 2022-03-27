«Манчестер Юнайтед» считает трансфер Милинковича-Савича приоритетным

Руководители «Манчестер Юнайтед» продолжают работать на рынке трансферов. Летом команду покинет Поль Погба, а найти адекватную замену крайне сложно. Боссы «красных дьяволов» поставили в приоритет полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, о чем сообщает издание Manchester Evening.

Прошлым летом англичане пытались подписать серба, но переговоры зашли в тупик. Владелец «Лацио» потребовал более 100 млн евро за трансфер, а менеджмент «дьяволов» принял решение попробовать продлить контракт с Погба.

Недавно стало известно, что «Лацио» готов продать Сергея за 80 млн евро. Решение о трансферах будет принято после назначения нового тренера.