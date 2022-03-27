Экс-футболист сборной Нидерландов рекомендует «МЮ» избавиться от Роналду, Погба и Магуайра

Экс-нападающий сборной Нидерландов Рене ван дер Гейп высказался относительно работы Эрика тен Хага в «МЮ». Именно голландец является приоритетом для боссов «красных дьяволов» будущим летом. Гейп указал балласт «МЮ», от которого следует избавиться.

«Неожиданное решение. Клуб такого уровня обычно желает видеть на скамейке звезду, а тен Хаг явно не попадает под данное требование, если сравнить его с тем же Зиданом.

После назначения ему необходимо избавиться от балласта, куда входит Роналду, Погба и Магуайр. Роналду может найти общий язык только с Зиданом. Они приблизительно на одном уровне» — сказал Гейп изданию FCUpdate.