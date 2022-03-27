Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-футболист сборной Нидерландов рекомендует «МЮ» избавиться от Роналду, Погба и Магуайра

27 Марта 2022 • 21:41 Комментировать (1)

Экс-нападающий сборной Нидерландов Рене ван дер Гейп высказался относительно работы Эрика тен Хага в «МЮ». Именно голландец является приоритетом для боссов «красных дьяволов» будущим летом. Гейп указал балласт «МЮ», от которого следует избавиться.

«Неожиданное решение. Клуб такого уровня обычно желает видеть на скамейке звезду, а тен Хаг явно не попадает под данное требование, если сравнить его с тем же Зиданом.

После назначения ему необходимо избавиться от балласта, куда входит Роналду, Погба и Магуайр. Роналду может найти общий язык только с Зиданом. Они приблизительно на одном уровне» — сказал Гейп изданию FCUpdate.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
22:55 · Англия. Премьер-лига
Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом» благодаря Конте
22:36 · Англия. Премьер-лига
Футболист молодёжной сборной Испании заинтересовал «Интер», «МЮ» и «Аякс»
22:34 · Англия. Премьер-лига
Агбонлахор: Левандовски - выдающийся бомбардир, но он играет в лиге «Микки-Мауса»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Челси» готовы пригласить Араухо
22:19 · Англия. Премьер-лига
На полузащитника «Брюгге» претендуют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм»
22:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» считает трансфер Милинковича-Савича приоритетным
21:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист сборной Нидерландов рекомендует «МЮ» избавиться от Роналду, Погба и Магуайра 1
21:39 · Англия. Премьер-лига
Диуф: «Ливерпуль» не даст Салаху заслуженный контракт, потому что он африканец» 1
20:57 · Англия. Премьер-лига
Маккойст считает, что тренером «Манчестер Юнайтед» станет Конте
20:40 · Англия. Премьер-лига
«Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Арсенала» Тирни
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» не желает отпускать одного из лидеров клуба
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Вест Хэм» претендуют на форварда «Эвертона»
19:40 · Англия. Премьер-лига
Коутиньо готов существенно снизить зарплату ради перехода в «Астон Виллу»
19:39 · Англия. Премьер-лига
Асенсио может сменить «Реал» на «Арсенал»
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Рома» не заинтересована в продаже Абрахама
Все новости
Рекомендуем