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«Реал» заинтересован в покупке левого защитника «Арсенала» Тирни

27 Марта 2022 • 20:40 Комментировать

«Реал» готов предложить за левого защитника «Арсенала» Кирана Тирни порядка 60 млн евро, сообщил The Sunday Post.

По информации издания, «сливочные» предложили за шотландца 60 млн евро. Лондонский клуб готов вести переговоры с мадридским клубом и вероятнее всего, примут условия королевского клуба.

Тирни перешел в «Арсенал» в 2019 году за 27 млн евро. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в составе «пушкарей», забил 1 мяч и отдал 3 голевые передачи. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость футболиста на трансферном рынке составляет 32 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсенал Лондон Апл Киран Тирни
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