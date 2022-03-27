«Вулверхэмптон» не желает отпускать одного из лидеров клуба

Руководители «Вулверхэмптона» не планируют продавать лидеров будущим летом. Боссы клуба начали переговоры по новому контракту с Рубеном Невешем, о чем сообщает издание 90min.

«Волки» вышли на агента полузащитника и начали диалог. Менеджмент надеется, что 25-летний футболист сделает выбор в пользу продолжения сотрудничества.

Подписывая новое соглашение, «Вулверхэмптон» планирует отпугнуть всех потенциальных покупателей.

Основные претенденты на португальца: «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Позиция Невеша неизвестна. Текущий контракт истекает летом 2024 года. Пока есть время, дабы обдумать свое будущее.