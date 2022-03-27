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Рэшфорд может перейти в «Арсенал» в летнее трансферное окно

27 Марта 2022 • 17:09 Комментировать

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд интересен «Арсеналу», сообщил Mirror.

Источник пишет, что интерес к форварду у лондонского клуба появился после ухода Пьера-Эмерика Обамеянга. Вместе с этим, клуб летом может покинуть Александр Ляказетт. Эти факторы только увеличат потенциальные шансы на трансфер игрока.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний англичанин сыграл 26 матчей за «МЮ» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Контракт футболиста истекает летом 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 85 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл Пьер-Эмерик Обамеянг Маркус Рэшфорд
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