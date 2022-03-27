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Боссы «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост нового главного тренера

27 Марта 2022 • 13:31 Комментировать

Руководители «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

Как сообщает авторитетное издание The Times, в борьбе за пост тренера манчестерской команды пока лидирует голландский тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Боссы «красных дьяволов» считают, что голландец сможет придать команде игровую идентичность.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что манкунианцы также интересуются Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Хуленом Лопетеги из «Севильи».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг
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