Боссы «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост нового главного тренера

Руководители «Манчестер Юнайтед» определились с фаворитом на пост нового главного тренера «красных дьяволов».

Как сообщает авторитетное издание The Times, в борьбе за пост тренера манчестерской команды пока лидирует голландский тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг. Боссы «красных дьяволов» считают, что голландец сможет придать команде игровую идентичность.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что манкунианцы также интересуются Маурисио Почеттино из «ПСЖ» и Хуленом Лопетеги из «Севильи».