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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два клуба АПЛ хотят заполучить полузащитника «Тоттенхэма»

27 Марта 2022 • 11:01 Комментировать

Английский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

По информации Daily Star, в услугах 26-летнего английского футболиста заинтересованы несколько клубов АПЛ, а именно «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». Уинкс не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, так что «шпоры» не будут удерживать игрока.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Уинкс провёл в английском чемпионате 14 поединков и отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Саутгемптон Английская Премьер-лига Кристал Пэлас Гарри Уинкс
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