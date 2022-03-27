Два клуба АПЛ хотят заполучить полузащитника «Тоттенхэма»

Английский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Гарри Уинкс в летнее межсезонье может сменить клубную прописку.

По информации Daily Star, в услугах 26-летнего английского футболиста заинтересованы несколько клубов АПЛ, а именно «Саутгемптон» и «Кристал Пэлас». Уинкс не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте, так что «шпоры» не будут удерживать игрока.

Напомним, что в этом сезоне Гарри Уинкс провёл в английском чемпионате 14 поединков и отметился одной результативной передачей.