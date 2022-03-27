«Барселона» хочет включить Мингесу в сделку по Рафинье

Руководители «Барселоны» готовы включить испанского защитника Оскара Мингесу в сделку по переходу бразильского полузащитника «Лидса» Рафиньи.

По информации Sport.es, каталонский клуб хочет включить в сделку по трансферу бразильского полузащитника «Лидса» одного из своих игроков, а именно Мингесу, который получает слишком мало игрового времени в «Барселоне» в этом сезоне. Напомним, что боссы «Лидса» до этого отказались отпускать Рафинью в каталонскую команду.

В этом сезоне Оскар Мингеса провёл в испанском чемпионате 15 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.