Маккойст: Уход Салаха из АПЛ станет катастрофой

Экс-форвард «Рейнджерса» Алли Маккойст высказался по поводу возможного ухода египетского форварда Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Маккойст сказал, что есть ощущение, что египтянин всё ближе к тому, чтобы покинуть мерсисайдскую команду, которая не может удовлетворить запросы Мохамеда по зарплате. Алли отметил, что уход Салаха из Английской Премьер-лиги станет катастрофой, так как в лучшей лиге должны играть лучшие игроки, а египтянин сейчас является одним из лучших футболистов мира.

Напомним, что в этом сезоне Мохамед Салах провёл в английской лиге 27 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 10 ассистов.