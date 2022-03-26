«Астон Вилла» претендует на де Врея

Защитник миланского «Интера» Стефан Де Врей стал трансферной целью английской «Астон Виллы».

Как сообщалось ранее, «Интер» готов расстаться с голландцем этим летом, а поспорить за трансфер намерены английские «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Эвертон». Согласно информации Football Insider, приобрести де Врея также попробует «Астон Вилла», рассматривающая 30-летнего игрока как приоритетную цель для укрепления центра обороны.

Контракт Стефана де Врея с «Интером» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная стоимость футболиста сборной Нидерландов оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро.