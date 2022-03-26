«Арсенал» лидирует в борьбе за Тилеманса

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс вероятнее всего, станет игроком «Арсенала», сообщил The Sun.

По информации британского издания, боссы «Арсенала» зимой 2022 года провели переговоры с представителями Тилеманса о возможном переходе в лондонский клуб.

Тем временем «Манчестер Юнайтед» тоже рассматривает 24-летенего бельгийца в качестве усиления состава. Источник сообщил, что «красные дьяволы» отошли от идем подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса из-за его высокой трансферной стоимости.

Переход Тилеманса в один из английских клубов может состояться уже этим летом, ранее бельгиец сообщил о том, что не намерен продлевать контракт с «Лестером».

Действующее соглашение футболиста с командой действует до лета 2023 года. Согласно порталу Transfermarkt, стоимость бельгийца на трансферном рынке оценивается в 55 млн евро.