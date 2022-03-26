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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Паратичи: Кулушевски и Бетанкур очень быстро адаптировались к АПЛ

26 Марта 2022 • 14:19 Комментировать

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи назвал адаптацию Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура к Премьер-лиге «очень, очень быстрой».

«Мы с Конте очень хорошо знаем этих игроков, потому что я раньше был в «Ювентусе», а Антонио, потому что он был в Италии. Мы знаем, что характер, менталитет и стиль таких игроков нам подходят», - сказал Паратичи.

Он добавил, что даже несмотря на это, игроки очень быстро освоились в АПЛ.

«Обычно некоторым игрокам нужно время, чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, к Англии, к чему бы то ни было, но для Родриго и Деяна это было очень, очень быстро», - отметил спортивный директор лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фабио Паратичи Деян Кулушевски Родриго Бетанкур
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