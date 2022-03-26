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«Тоттенхэм» может летом подписать молодого полузащитника «Ренна»

26 Марта 2022 • 11:51 Комментировать

Боссы лондонского «Тоттенхэма» планируют летом побороться за подписание молодого французского полузащитника «Ренна» Лесли Угочукву.

По информации издания L'Equipe, представители клуба из Северного Лондона остались под большим впечатлением от игры 18-летнего французского футболиста. Летом «Тоттенхэм» попробует подписать Лесли, но за юного игрока «шпоры» будут соперничать с «Арсеналом» и дортмундской «Боруссией».

В этом сезоне Лесли Угочукву провёл во французской лиге 13 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ренн Английская Премьер-лига Лесли Угочукву
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