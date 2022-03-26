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Холанн отклонил первое предложение «Манчестер Сити»

26 Марта 2022 • 11:45 Комментировать

Молодой норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн отклонил первое предложение английского «Манчестер Сити».

По информации As, 21-летний норвежский футболист недавно отклонил первое предложение манчестерской команды, которая предлагала Эрлингу соглашение с зарплатой в 28 миллионов евро в год. Холанн также ждёт предложения от «Реала», после чего норвежец уже примет окончательное решение по поводу своего будущего.

Напомним, что в этом сезоне Эрлинг Холанн провёл в немецкой лиге 17 матчей, в которых забил 16 мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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