Маркос Алонсо: Хотел играть в Ла Лиге всю жизнь, обстоятельства сложились иначе

Защитник «Челси» Маркос Алонсо намекнул, что не прочь перебраться в испанский чемпионат.

«Я хотел бы играть в Ла Лиге всю свою жизнь я хотел играть в Испании, но обстоятельства были другими, и не все зависело от меня», — сказал он в эксклюзивном интервью Diario AS.

По поводу своего будущего испанский защитник сказал следующее:

«На данный момент я сосредоточен на этом сезоне. Каким будет будущее – посмотрим».

Ранее была информация, что «Барселона» заинтересована в услугах 31-летнего защитника. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро. Его контракт с «Челси» истекает в 2023 году.