«Севилья» интересуется нападающим из Чемпионшипа

«Севилья» интересуется нападающим «Блэкберна» Беном Бреретоном.

Чилийский игрок хорошо проявляет себя за «Роверс» в этом сезоне, забив 20 голов в чемпионате, а его клуб борется за попадание в Премьер-лигу. Контракт футболиста заканчивается этим летом, при этом «Роверс» имеют возможность продлить контракт на один год по окончании сезона.

Согласно сообщениям Estadio Deportivo, «Севилья» следит за игроком с октября и в ближайшие месяцы будет конкурировать за него с пятью клубами Премьер-лиги. «Роверс» оценивает футболиста 15-20 миллионов евро.