Сака и Смит-Роу не сыграют с Швейцарией

Футболисты «Арсенала» Букайо Сака и Эмил Смит-Роу пропустят товарищеский матч со сборной Швейцарии. Об этом сообщил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Ранее сообщалось, что у Сака был обнаружен положительный тест на ковид и он был отправлен домой.

Смит-Роу не тренировался со сборной в последние дни из-за небольшого повреждения.

«Эмил не тренировался сегодня, так что вряд ли он будет задействован завтра», — сказал тренер на предматчевой пресс-конференции в пятницу.

Саутгейт уточнил, что травма несерьезная и вопрос об участии Смит-Роу решится в субботу.