Раш: «Бенфика» - это португальский «Ливерпуль»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш высказал свое мнение о четвертьфинальном противостоянии мерсисайдского клуба и «Бенфики».

«Бенфика это португальский «Ливерпуль». Они очень известны и имеют большое отношение к Кубку европейских чемпионов, выиграв его подряд в 1961 и 1962 годах. В этом сезоне они не так хороши в лиге, но они ожили в еврокубках», - сказал Раш.

Впрочем, он добавил, что в полуфинал должны пройти англичане.

«Я ожидаю, что «Ливерпуль» выиграет, но им нужно быть осторожными, чтобы не недооценивать своих соперников, потому что никогда не знаешь, что может случиться в матче Лиги чемпионов», - добавил бывший игрок «Ливерпуля».