«Челси» планировал подписать голкипера молодёжной сборной США

Лондонский «Челси» хотел летом подписать соглашение с молодым американским голкипером «Чикаго Файр» Габриэлем Слониной.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, представители лондонской команды вели активные переговоры с 17-летним голкипером молодёжной сборной США. Из-за санкций против Романа Абрамовича все переговоры были прерваны. Если верить Романо, то «синие» готовы были выложить за Слонину около шести миллионов евро.

В этом году Габриэль Слонина провёл в МЛС четыре матча, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.