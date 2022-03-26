Фанату «Эвертона» запретили посещать стадион, во время матча он бросил бутылкой в игрока

19-летний фанат «Эвертона» получил четырехлетний запрет на посещение в футбольных матчей после того, как он признался, что бросил пластиковой бутылкой в Мэтти Кэша.

Роджер Твидл, так зовут болельщика, также приговорен к восьминедельному тюремному заключению условно и 100 часам общественных работ. 22 январе во время матча АПЛ между «Эвертоном» и «Астон Виллой» он швырнул бутылку в игрока гостей, которая попала ему в голову.

На этой неделе фанат признал себя виновным. После ареста фанат объяснил, что ему не понравилось, как футболисты «Астон Виллы» праздновали забитый гол.