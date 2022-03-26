«Лидс» не отпустит Рафинью в «Барселону»

Руководство «Лидса» не собирается отпускать бразильского полузащитника Рафинью в «Барселону» в летнее межсезонье.

По информации Sport.es, боссы английской команды отклонили предложение каталонского клуба по поводу трансфера 25-летнего бразильского футболиста. «Сине-гранатовые» готовы были выложить за Рафинью около 35 миллионов евро, но «Лидс» хочет выручить с продажи одного из своих лидеров не менее 75 миллионов.

Напомним, что в этом сезоне Рафинья провёл в английской лиге 27 встреч, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи.