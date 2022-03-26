«Арсенал» заинтересован в 17-летнем полузащитнике «Ренна»

«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Ренна» Лесли Угочукву, сообщает L’Équipe.

В этом сезоне 17-летний футболист провел 13 матчей в Лиге 1, забив один гол, а также трижды вышел на поле в Лиге конференций. Последние два месяца он провел вне игры из-за травмы лодыжки.

Контракт футболиста с «Ренном» действует до 2024 года. Сообщается, что за полузащитником также следит дортмундская «Боруссия». По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 2.5 миллиона евро.