Бруну Фернандеш согласовал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш уже согласовал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает авторитетный инсайдер и журналист Николо Скира, 27-летний португальский футболист уже согласовал с руководителями манчестерской команды новый договор, который будет рассчитан до лета 2027 года. Стоит отметить, что по новому контракту Бруну будет получать солидные 16 миллионов евро в год.

В этом сезоне Бруну Фернандеш провёл в английском чемпионате 27 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью ассистами.