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«Ньюкасл» ведёт переговоры с голкипером «Лацио»

26 Марта 2022 • 09:36 Комментировать

Албанский голкипер «Лацио» Томас Стракоша может следующим летом продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, в услугах 27-летнего албанского голкипера очень заинтересованы руководители «Ньюкасла», которые уже начали переговоры с агентами Томаса. Напомним, что действующее соглашение Стракоши с римским клубом рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Томас Стракоша провёл в итальянской лиге 15 матчей, в шести из которых сумел отыграть на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ньюкасл Томас Стракоша
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