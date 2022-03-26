«Ньюкасл» ведёт переговоры с голкипером «Лацио»

Албанский голкипер «Лацио» Томас Стракоша может следующим летом продолжить свою карьеру на туманном Альбионе.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, в услугах 27-летнего албанского голкипера очень заинтересованы руководители «Ньюкасла», которые уже начали переговоры с агентами Томаса. Напомним, что действующее соглашение Стракоши с римским клубом рассчитано до конца этого сезона.

В этом сезоне Томас Стракоша провёл в итальянской лиге 15 матчей, в шести из которых сумел отыграть на ноль.