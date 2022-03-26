Саутгейт против бойкота чемпионата мира

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался по поводу ситуации вокруг чемпионата мира в Катаре. Ранее сообщалось, что проведение турнира в этой стране вызвало большую волну критики со стороны футбольных специалистов тренеров.

«Я действительно не знаю, к чему это приведет. Это будет большая история, но турнир состоится», - сказал Саутгейт.

Он отметил, что религиозные и культурные проблемы в стране имеют место быть, но решение о проведении уже принято и сейчас поздно что-либо менять.

«Мы уже восемь лет знаем, что чемпионат мира будет в Катаре», - сказал главный тренер сборной Англии.