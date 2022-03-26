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Мойес: Работа тренером не проходит бесследно для психики, но люди думают, что всё просто

26 Марта 2022 • 08:48 Комментировать

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в интервью Алану Ширеру рассказал о том, как нагрузки на тренерской работе влияют на психику.

«Люди, которые были профессионалами, такими как вы, игроками или менеджерами в игре, понимают, что у всех нас могут быть плохие времена, и что-то не всегда может идти хорошо, но я думаю, что внимание средств массовой информации тогда было другим», - сказал Мойес.

Он добавил, что многие воспринимают работу футбольных тренеров только через призму средств массовой информации и видят лишь верхушку айсберга.

«Только если вы занимаетесь бизнесом, вы будете точно знать, о чем я говорю. В настоящее время мы говорим о психическом здоровье, и я думаю, что мы приближаемся к пониманию этого, но все еще нормально обсуждать работу футбольного менеджера по телевидению или радио, и люди говорят об этом, как будто это шутка», - сказал Мойес.

На вопрос, что позволяет сохранять силы и энтузиазм, тренер ответил:

«У меня крепкая семья, замечательная жена, и мы прекрасно справились».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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