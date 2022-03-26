«Ювентус» связался с агентом Погба

«Ювентус» связался с агентом Поля Погба Мино Райолой, чтобы обсудить переход французского полузащитника, сообщает Sky Sports.

Контракт футболиста с его нынешним клубом «Манчестер Юнайтед» заканчивается этим летом и полузащитник не собирается оставаться в клубе, в котором, по его словам, у него нет шансов выиграть трофеи.

Погба уже ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Именно из «Старой синьоры» футболист перешел в «Юнайтед». В этом сезоне в составе английского клуба в АПЛ Погба провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.