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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» связался с агентом Погба

26 Марта 2022 • 08:28 Комментировать

«Ювентус» связался с агентом Поля Погба Мино Райолой, чтобы обсудить переход французского полузащитника, сообщает Sky Sports.

Контракт футболиста с его нынешним клубом «Манчестер Юнайтед» заканчивается этим летом и полузащитник не собирается оставаться в клубе, в котором, по его словам, у него нет шансов выиграть трофеи.

Погба уже ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Именно из «Старой синьоры» футболист перешел в «Юнайтед». В этом сезоне в составе английского клуба в АПЛ Погба провел 16 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба
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