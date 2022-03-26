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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» интересуется Почеттино

26 Марта 2022 • 08:08 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино попал в сферу интересов «Реала».

Сообщается, что боссы мадридского клуба рассматривают тренера парижского клуба, как возможную замену Карло Анчелотти. Руководство «Реала» недовольно стилем игры команды и рассматривают возможность сменить тренера летом.

Кроме того, два клуба – участника Лиги чемпионов, названия которых не упоминаются, - связывались с главным тренером «Аякса» Эриком Тен Хагом, сообщает Sportsmail.

Ранее была информация, что и Почеттино, и Тен Хаг находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Теперь, судя по всему, английскому клубу нужно будет быстрее принимать решение, так как они не единственный клуб, заинтересованный в услугах этих двух специалистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Аякс Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг
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