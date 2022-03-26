«Реал» интересуется Почеттино

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино попал в сферу интересов «Реала».

Сообщается, что боссы мадридского клуба рассматривают тренера парижского клуба, как возможную замену Карло Анчелотти. Руководство «Реала» недовольно стилем игры команды и рассматривают возможность сменить тренера летом.

Кроме того, два клуба – участника Лиги чемпионов, названия которых не упоминаются, - связывались с главным тренером «Аякса» Эриком Тен Хагом, сообщает Sportsmail.

Ранее была информация, что и Почеттино, и Тен Хаг находятся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед». Теперь, судя по всему, английскому клубу нужно будет быстрее принимать решение, так как они не единственный клуб, заинтересованный в услугах этих двух специалистов.