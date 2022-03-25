Рафинья сделал выбор между «Барселоной» и «Ливерпулем»

Бразильский нападающий «Лидса» Рафинья принял решение о своем будущем. Сегодня за футболиста ведут борьбу «Барселона» и «Ливерпуль». Летом бразилец желает продолжить карьеру в Каталонии, о чем сообщает издание Sport.es.

Ранее поступила новость о предложении «Барсы» за трансфер Рафиньи 35 млн евро.

Футболист уже отказал «Лидсу» в подписании нового контракта.

«Ливерпуль» не планирует выходить из гонки и постарается предоставить серьёзную конкуренцию.

За 27 матчей АПЛ Рафинья забил 9 голов и сделал 3 передачи.