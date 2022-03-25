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Хейбьерг: Многому научился у Моуринью, это был отличный опыт

25 Марта 2022 • 15:42 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хейбьерг поделился с журналистами свои мнением о Жозе Моуринью, а также сравнил его с Хосепом Гвардиолой. Хейбьерг признался, что для него большая честь играть под руководством португальского тренера.

«К сожалению, это было недолго, но я многому научился, и это был отличный опыт. Это было что-то особенное. Пеп и Жозе очень разные по стилю игры и стилю управления», - сказал Хейбьерг.

Он отметил, что Гвардиола делает больше акцента на техническую составляющую игры, в то время как Моуринью – на личные качества и отношения.

«Вероятно, они так не думают, потому что оба очень увлечены моментом, но когда они решат отдохнуть, их запомнят как великих. Я очень горжусь тем, что играл под их руководством», - сказал полузащитник «Тоттенхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Пьер-Эмиль Хейбьерг
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