ФА выделит 100 бесплатных автобусов для полуфинала Кубка Англии

Футбольная ассоциация подтвердила, что полуфинальный матч Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 16 апреля состоится на стадионе «Уэмбли». Для болельщиков будет выделено 100 бесплатных автобусов.

Такое решение было принято после критики в адрес Ассоциации. Болельщики обоих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» были недовольны тем, что игра состоится в Лондоне, хотя раньше игры ранга полуфинала Кубка проводились также в Манчестере и Бирмингеме.

Ситуация осложнилась после того, как стало известно, что в день матча не будет работать железнодорожное сообщение между Манчестером и Лондоном.