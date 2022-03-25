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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

ФА выделит 100 бесплатных автобусов для полуфинала Кубка Англии

25 Марта 2022 • 15:09 Комментировать

Футбольная ассоциация подтвердила, что полуфинальный матч Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 16 апреля состоится на стадионе «Уэмбли». Для болельщиков будет выделено 100 бесплатных автобусов.

Такое решение было принято после критики в адрес Ассоциации. Болельщики обоих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» были недовольны тем, что игра состоится в Лондоне, хотя раньше игры ранга полуфинала Кубка проводились также в Манчестере и Бирмингеме.

Ситуация осложнилась после того, как стало известно, что в день матча не будет работать железнодорожное сообщение между Манчестером и Лондоном.

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Ливерпуль Манчестер Сити
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