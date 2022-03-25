«Вест Хэм» собирается сделать пожертвования после скандала с Зума

«Вест Хэм» объявил, что сделает пожертвования девяти различным благотворительным организациям по защите животных после скандала вокруг защитника Курта Зума.

Ранее в сети появилось видео, на котором центральный защитник «молотков» пинает и бьет свою домашнюю кошку, что вызвало осуждение со стороны не только футбольного мира.

«Вест Хэм» решил не отстранять Курта Зума, но теперь объявил о серии благотворительных пожертвований в благотворительные организации по защите животных в Великобритании и за рубежом.