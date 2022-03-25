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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хьюз: Почеттино для «МЮ» был бы предпочтительнее

25 Марта 2022 • 14:57 Комментировать

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз выразил мнение, что вариант с Маурисио Почеттино предпочтительный для клуба.

«Премьер-лига не похожа ни на одну другую лигу в мировом футболе», — сказал Хьюз в интервью Sky Sports. «Очевидно, что есть сходство с качеством игры, но я просто думаю, что интенсивность игр отличается».

Он добавил, что тренер, у которого нет опыта в АПЛ, на первых порах может столкнуться с трудностями.

«Если у вас не было опыта АПЛ ни в качестве игрока, ни в качестве тренера, то, я думаю, это может застать вас врасплох, и у вас может быть переходный период. Это другой уровень, на мой взгляд», - сказал Хьюз.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марк Хьюз Маурисио Почеттино
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