«Манчестер Сити» включился в борьбу за Нуньеса

«Манчестер Сити» включился в борьбу за нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, сообщает Record.

Более того, источник сообщает, что нападающий мечтает играть в команде Хосепа Гвардиолы.

Ранее была информация, что форвардом также интересуется «Вест Хэм».

Нуньес провел в высшем дивизионе Португалии в этом сезоне 22 игры, забил 20 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, согласно информации портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.

Нуньес обратил на себя внимание, после того как забил победный гол в ворота «Аякса» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.